Homostel uitgescholden en bespuugd in Uber na Pride: "We zijn getraumatiseerd"

AMSTERDAM - Uitgescholden worden voor 'kankerhomo's' en in het gezicht gespuugd worden door een Uberchauffeur. En dat nota bene in de Pride-week. Het overkwam Jens en zijn vriend Lucas afgelopen zondag.

Na een gezellig Pride-feestje te hebben gehad in de stad, wilden Jens en Lucas met een taxi naar huis. Rond 20.30 uur stapten zij in een Uber. Op de achterbank van de taxi hielden ze elkaars hand vast en gaven elkaar een kus. "Zoals elk normaal koppel zou doen. Dit is Amsterdam, dat is geen probleem, dachten we", aldus Lucas.

'Opkankeren'

Daarop werd de chauffeur kwaad en schold hen uit voor onder andere 'kankerhomo's' en zei dat de twee moesten 'opkankeren'. "Hij werd ineens heel erg agressief en intimideerde ons", vertelt Lucas.

Geschrokken vroeg het stel de taxichauffeur om de auto aan de kant te zetten, zodat ze uit konden stappen. Op het moment dat Lucas de taxi uit wilde stappen, wordt hij in het gezicht gespuugd. "De chauffeur boog zich over de stoelen en probeerde naar ons uit te halen. Het leek erop alsof hij ons wilde slaan", vertelt Lucas.

Getraumatiseerd

"Het voorval heeft me getraumatiseerd, als ik eerlijk ben. We zijn zo geshockeerd. We zijn vooral heel erg teleurgesteld. We hadden een geweldig weekend tijdens de Pride, met alleen maar liefde en geluk. In de drie jaar dat we hier wonen heb ik me zo vrij en gelukkig gevoeld. Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Dit is onacceptabel", zegt Lucas. Zijn vriend Jens voegt daar aan toe dat hij nooit had verwacht dat zoiets hen zou overkomen. "En al helemaal niet tijdens de Pride."

Direct na het incident zijn ze naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen. "Roze in Blauw stond ons te woord en ze waren zo behulpzaam, het was erg fijn." Ook hebben ze bij Uber een melding gemaakt met daarbij de naam van de chauffeur. "We hebben direct contact opgenomen met Uber omdat we ons zorgen maakten voor anderen tijdens het Pride-weekend. Deze chauffeur rijdt tijdens deze viering rond door de stad."

Discriminatieknop

Via de Uber-app was het volgens Lucas en Jens niet mogelijk om een melding te maken van het incident. Dat terwijl Uber nog geen week geleden hun splinternieuwe 'discriminatieknop' lanceerde. Met die functionaliteit in de app hebben passagiers de mogelijkheid om discriminerende incidenten direct te melden.

De aanleiding voor deze mogelijkheid is het voorval met dragqueen Jennifer Hopelezz, die twee weken geleden voor de tweede keer geweigerd werd door een Uber-chauffeur. Uber zegt hierop dat het voor iedereen mogelijk zou moeten zijn feedback te versturen via de app. Volgens de uitleg die Uber meestuurt moeten er meerdere stappen ondernomen worden om daadwerkelijk bij de meldknop te komen.

Geen reactie

Tegen AT5 zegt Uber: "Wij betreuren dit incident. Discriminatie is onacceptabel en gaat tegen ons beleid in. Iedereen verdient een veilige ervaring met Uber en daarom hebben we vorige week extra voorlichting naar chauffeurs gestuurd om bewustwording en goed gedrag te stimuleren. Wij nemen deze klacht uiterst serieus en zijn dit incident aan het onderzoeken, zodat we passende maatregelen kunnen nemen."

Jens en Lucas zeggen tot op heden nog geen reactie te hebben gekregen van Uber. "Ze zeggen dat ze de zaak uiterst serieus nemen, maar ze hebben nooit teruggebeld. Ik kan niet geloven dat ze dit serieus nemen zolang deze chauffeur nog voor ze rondrijdt."

Uber laat weten nog met een uitgebreidere reactie te komen.