Radio-dj Frank van der Lende doet mee aan Expeditie Robinson

UITHOORN - Radio-dj Frank van der Lende is een van de kandidaten voor het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Dat heeft RTL vandaag laten weten. In totaal doen er 20 BN'ers mee in de 20ste editie van het programma.

Naast de dj uit Uithoorn heeft RTL ook de YouTuber Dionne Slagter, ook wel bekend als Onnedi, RTL Nieuws verslaggever Jaap van Deurzen en voormalig Dolly Dot Anita Heilker aangekondigd als deelnemers.

Van der Lende zegt zijn deelname aan het progrmma onderschat te hebben. "Ik zag het als buitenspelen voor volwassenen, maar je moet wel voor je eten zorgen, anders heb je geen eten", aldus de man uit Uithoorn tegen RTL Boulevard.

De andere zestien namen zullen binnenkort bekend worden gemaakt. De eerste aflevering wordt op 1 september uitgezonden en zal zestien weken te zien zijn op RTL 4.