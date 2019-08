VIDEO: Dansende strandwachten op Texel zijn hit op internet

DE KOOG - Een filmpje van dansende strandwachten bij Paal 17 op Texel is een hit op internet.

In de video van Dumpert is te zien hoe vier strandwachten in geheel eigen stijl dansen op de hit It's Raining Men van The Weather Girls.

Bijna Baywatch

De zelfbedachte choreografie gooit hoge ogen onder de kijkers. "Dat ziet er nog verdomd professioneel uit", reageert iemand onder de video. "kan 'onze' lifeguard nog wat van leren", schrijft een ander. "Bijna Baywatch", vult weer een ander aan.