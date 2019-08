Auto's botsen in Hem: bestuurder gewond naar ziekenhuis

HEM - Twee auto's zijn vanavond tegen elkaar gebotst op de Elbaweg in Hem. Een van de inzittenden is naar het ziekenhuis gebracht.

De schade aan de grijskleurige auto is groot: het hele dak ik in elkaar gereden. Het voertuig ligt op z'n kant in de berm. De bestuurder van de tweede auto kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hier wordt onderzoek naar gedaan. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.