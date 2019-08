Horseboarden steelt de show bij Landbouwshow Opmeer: "We halen zo'n vijftig kilometer per uur"

OPMEER - De mooiste dieren zijn van stal gehaald om te pronken tijdens de jaarlijkse landbouwshow in Opmeer. Koeien, schapen en geiten worden gekeurd. Maar het meest opvallend tijdens deze 110e editie is toch wel een nieuw type paardensport: horseboarding.

"Een boarder staat op een mountainskateboard en hangt aan een hendel achter het paard vast", legt Marjolijn Hoetmer uit. De sport is relatief nieuw en over komen waaien vanuit Engeland. "We doen dit nu zo'n drie jaar en hebben ook met het EK mee gedaan maar zijn helaas nog niet in de prijzen gevallen."

Parcours

Met vijf teams worden er shows gegeven. De bedoeling is om zo snel mogelijk een parcours tussen pionnen af te leggen. En dat is bepaald niet voor watjes, legt Marjolijn uit: "Er worden snelheden gehaald van vijftig kilometer per uur en daar hoort hard vallen ook bij."

Valprijs

Niet alleen is er een prijs voor de snelste tijd, het publiek mag een cijfer geven voor de mooiste val. Deelnemer Tim Hoetmer was koploper in 'mooiste vallen', maar moest die titel vandaag inleveren. "Er werd zelfs een tien gegeven voor team Rise 'n Shine. Maar een tien is voor ons pas als je in de ambulance belandt, dus het publiek was mild", zegt hij lachend.

Er wordt maximaal één keer per week met de paarden getraind omdat het behoorlijk intensief is. De gezondheid en conditie van de dieren staan te allen tijde voorop. Alle condities waren goed vandaag. Tim: "Het kon niet beter, dit geeft zo'n adrenaline kick."

Roofvogels

Naast het horseboarden werden nog vele andere shows gegeven. Zo was ook valkenier Mart Schrieken uit Den Helder van de partij. "Ook wij hebben met landbouw veel van doen", legt hij uit. Schrieken besteedt vooral aandacht aan roofvogels die in de regio voorkomen als de torenvalk, slechtvalk, kerkuil en buizerd. "We verjagen veelal voor bollenboeren de kauwen van het land."

De landbouwshow is dit jaar opgenomen op de lijst van Immaterieel Erfgoed en staat bekend als het grootste agrarische evenement van Noord-Holland.