Eigenaar 'containerkitten' wordt vervolgd voor dierenmishandeling

SCHAGEN - Tegen de eigenaar van het katje dat vorige week in een afgesloten vuilniszak in een ondergrondse container werd gegooid, is een proces-verbaal opgemaakt. Dat zegt de politie tegen NH Nieuws.

De man kan daardoor een rechtszaak tegemoet zien.

Hoe het met de dieren gaat die ook bij hem waren - een volwassen kat en een kitten - is niet bekend. Het is evenmin bekend of de vijf weken oude kitten wordt herenigd met zijn moeder of apart van haar moet opgroeien. Volgens het Noordhollands Dagblad zit het beestje - Sjakie genoemd, "want hij was bijna de Sjaak" - inmiddels zonder zijn moeder in een gastgezin in Schagen en maakt hij het goed.

Flinke val

Het dier van slechts vijf weken oud werd vorige week in de container ontdekt toen een omwonende het hoorde miauwen. Hij had een flinke val van zo'n twee meter gemaakt. "Wat volgde was een moeilijke klus, samen met afvalbedrijf HVC", aldus Lettie Stronk van de Dierenambulance.

"We hebben met een stok eerst heel veel viezigheid weggevist, voordat we bij hem konden komen. Gelukkig maakte hij ondertussen geluid en konden we daarop afgaan." Het katje was wat vies, en was geschrokken, maar maakte het goed. Een vrijwilliger van de dierenopvang wilde zich al meteen opwerpen als 'pleegouder'.

NH Nieuws keek vorige week hoe het met het diertje ging: