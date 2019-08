Harsco is nog één overtreding verwijderd van maximaal aantal dwangsommen

VELSEN-NOORD - Slakverwerker Harsco - gevestigd op het terrein van Tata Steel en een belangrijke partner van de staalgigant - heeft sinds januari al elf keer de uitstootregels overtreden. Dat betekent dat de grens van twaalf dwangsommen bijna is bereikt.

De boete voor het overtreden van de uitstootregels is per keer 25.000 euro. Dat betekent dat Harsco inmiddels 275.000 euro moet betalen aan de Provincie. Aanleiding voor de opgelegde bedragen zijn de grafietregens die vanaf het terrein van Tata Steel neerdwarrelen in Wijk aan Zee en andere delen van de IJmond.

Boete vervijfvoudigd

De inspecteurs van de Omgevingsdienst startten al in november 2018 met de controles. In een paar maanden tijd ging het bedrijf toen 30 keer de fout in. Destijds was het boetebedrag 5.000 euro, maar om met zwaarder geschut op de proppen te komen, werd dat bedrag vervijfvoudigd.

Inmiddels is ook de nieuwe grens van twaalf dwangsommen bijna bereikt. Wat er gaat gebeuren als Harsco dat maximum haalt, is niet bekend. Mogelijk wordt het boetebedrag weer fors verhoogd of volgen er andere sancties.