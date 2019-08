Dagbesteding bakt speciale koekjes voor EK Wielrennen: "Heb ze stiekem al geproefd"

ALKMAAR - Het EK Wielrennen in Alkmaar gaat woensdag van start en de bakkers van Fermento hebben daarom speciale koekjes gebakken. De bakkerij biedt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en ze hebben het er deze week maar druk mee. Zo'n 6.000 koekjes, met een daarop natuurlijk een fiets, moeten worden gebakken.

Het idee was volgens begeleider Ton Telleman snel geboren. "Een paar jaar geleden ging een van onze medewerkers de Alpe d'Huez op voor het goede doel. Toen hebben we deze koekjes gemaakt en voor dit EK hebben we dat idee maar weer opgepakt. We hadden de spullen nog liggen."

En de koekjes zijn een succes. "De gemeente heeft vanmorgen al gebeld om een grote order te plaatsen. Het leukste zou zijn als de wielrenners hier ook nog even komen om een koekje te eten. Ze fietsen wel langs onze deur, maar ze zullen er vast niet voor stoppen", zegt Ton met een lach.

Volgens de medewerkers zijn de koekjes erg lekker. "Ik heb niets met wielrennen, maar wel met koekjes bakken. Dat vind ik nu ook gewoon het leukste om te doen."