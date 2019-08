Vandalen blokkeren weg met fietsen in Monnickendam: "Kon net op tijd remmen"

MONNICKENDAM - Jantien Onclin uit Monnickendam had gisteravond de schrik van haar leven toen ze met haar auto het dorp binnen reed. Ze moest plotseling vol op de rem trappen, omdat vandalen fietsen over de weg hadden gelegd. "Straks slaat iemand over de kop."

De fietsen waren duidelijk door mensen neergelegd. Er lagen precies over de rijbaan vier fietsen verdeeld, waardoor niemand meer kon passeren.

Ernstig verwonden

Gelukkig zag de Monnickendamse de wegversperring op tijd, want anders had het heel anders kunnen aflopen. "Voor mij zou het waarschijnlijk alleen blikschade betekenen, maar iemand op een motor zou zich ernstig kunnen verwonden. Of misschien wel erger", legt Jantien uit.

Vandalisme en vernielingen zijn Jantien welbekend. Er worden volgens haar regelmatig dingen gesloopt, zoals bushoksjes. Maar dit soort taferelen zijn voor haar nieuws: "Ik vind het verschrikkelijk. De foto levert op dit moment veel discussie op. Mijn vrienden walgen ervan."

Te hard rijden

Na eerst een foto te hebben gemaakt als bewijs van deze in haar ogen 'idiote actie', heeft ze de fietsen langs de kant gezet zodat er geen ongelukken zouden gebeuren. "Er is nu niks gebeurd, maar stel je voor dat er iemand te hard rijdt - dat doen ze hier namelijk - en de obstakels niet ziet. Ik wil het niet weten", verzucht Jantien.