Golfer boekt per ongeluk baan in Australië in plaats van Zandvoort

ZANDVOORT - Een grappig misverstand aan de balie bij golfbaan The Dunes in Zandvoort. Een golfer en Nigel Lancaster, eigenaar van de golfbaan, belandden in een discussie over een boeking.

De golfer, uit de omgeving van Lisse, wist namelijk zeker dat hij bij The Dunes geboekt had om vandaag een balletje te slaan. Hij had al gebeld en Lancaster had gevraagd om even naar de golfbaan te komen om er over te praten. "Ik vroeg of hij de bevestiging wilde meenemen, maar die had hij niet."

Lees ook: Hert met gewei verstrikt in net Zandvoortse golfbaan

The Dunes in Australië

De golfer meldde zich in Zandvoort en toen werd ineens alles duidelijk. Hij bleek bij golfbaan The Dunes in het Australische Victoria een baantje te hebben geboekt, zo'n 16.500 kilometer verderop. "Hij heeft op de site van de Australische golfbaan een account aangemaakt en een tijd geboekt. We hebben er samen om gelachen, het was een lieve meneer en hij is nu aan golfen. Waarschijnlijk staat er nu iemand in Australië hem op te wachten bij de golfbaan", lacht Lancaster, die zijn verhaal op Facebook deelde.