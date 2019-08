In week tijd drie katten vermist in Wieringerwerf: "Zal het een kattenhater zijn?"

WIERINGERWERF - In nog geen week tijd zijn drie katten uit één en dezelfde straat in Wieringerwerf als vermist opgegeven. Het is onbekend wat er met de dieren is gebeurd. Buurtbewoners maken zich zorgen: "Het zal toch geen kattenhater zijn?"

Cato, Bonnie en Pom: drie jonge poesjes uit de Schelf in Wieringerwerf, en alle drie vermist. Wietse vertrouwt het niet. De kat van zijn schoonouders is één van de vermisten (Bonnie). "Het is wel heel toevallig dat er drie katten uit dezelfde straat rondom dezelfde tijd vermist zijn geraakt."

En het is niet dat het een uitgestrekte weg is: "Hij is misschien zo'n 200 meter lang." Bonnie was de eerste die verdween, op 28 juli. Daarna Cato op 30 juli en Pom op 1 augustus. "Onze kat ging overdag altijd op pad en kwam meestal in de avond terug. Het gebeurt wel eens dat ze een nachtje wegblijft, maar dit is wel heel erg lang."

Hij vreest het ergste: "Mogelijk is er een kattenhater actief?" Bij de dierenambulance is niets bekend over kattenvermissingen in Wieringenwerf. "Maar niet alle dieren die bij Amivedi zijn aangemeld worden ook bij ons gemeld", zegt Lettie Stronk van de dierenambulance. Amivedi Hollands Kroon/Schagen was vanmiddag niet bereikbaar.

Vlak voor publicatie van dit artikel werd overigens bekend dat Pom terecht is.