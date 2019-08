Cruiseschepen stomen op in Waddenzee: Texelaars bezorgd, maar 'geen acuut probleem'

OUDESCHILD - Zoals gebruikelijk trekt Texel ook deze zomer weer hordes toeristen. Het gros komt nog op de traditionele manier - met de TESO-ferry, al zien Texelaars de laatste tijd ook geregeld grote cruiseschepen voor het eiland voor anker gaan. Worden de Waddeneilanden het Venetië van Nederland?

Menig Texelaar keek afgelopen week z'n ogen uit toen er aan de Waddenkant van het eiland een cruiseschip langs voer: boven de karakteristieke huisjes van vissersdorpje Oudeschild torende plotseling de schoorsteen van de MS Albatros uit.





Het cruiseschip, dat sinds 1987 onder de Bahamaanse vlag vaart, was voor een zogeheten kunstcruise op 31 juli vertrokken uit Bremen, om de volgende ochtend rond 10.00 uur voor de kust van Oudeschild, in de Waddenzee, voor anker te gaan.



Vanwege de beperkte diepte van de haven van Oudeschild werden de opvarenden - de MS Albatros biedt ruimte aan ruim 800 passagiers - met kleine boten naar het eiland gevaren om daar kennis te maken met de rust, de natuur en de typische lekkernijen die het eiland te bieden heeft.

Een slordige zeven uur later moest iedereen weer aan boord zijn, want de volgende ochtend stond de Engelse havenplaats Dover op het programma. Een dag later volgde er nog een tussenstop in Amsterdam, waarna het schip gisteren terugkeerde in de Duitse havenstad.

Hoewel riviercruiseschepen al langer kind aan huis zijn op Texel, zijn grote cruiseschepen in het gebied dus een relatief nieuw fenomeen. Hoewel de MS Albatros het eerste en vooralsnog enige grote cruiseschip is dat dit jaar een tussenstop op Texel maakt, ziet de havenmeester van Oudeschild wel degelijk een tendens.

'Paar per jaar'

"De afgelopen jaren zijn het er meer geworden", aldus Cor van Herwaarden. "Enkele jaren geleden ging er een keer één voor anker, en nu zijn het er een paar per jaar."

Ook een Texelse herinnert zich dat moment, zo blijkt uit een Facebook-post in de groep Texel is mijn eiland want... "2 jaar geleden ook gezien", reageert ze onder een foto van de MS Albatros. Ook in 2016 werden er al twee grote cruiseschepen gezien in de Waddenzee. In mei 2016 ging de MS Europa voor anker en in oktober van dat jaar deed een tweede oceaanstomer het eiland aan.

Al die cruiseschepen maken de tongen los, al wijzen niet alle neuzen in dezelfde richting. Waar de een zich zorgen maakt over milieuschade (het Waddengebied is immers UNESCO-werelderfgoed), wijst een ander juist op de voordelen voor middenstanders: "Is goed voor de omstanders in Oudeschild."

'Geen acuut probleem'

Ook de Waddenvereniging herkent de tendens, maar laat weten dat de ontwikkelingen niet voor een 'acuut probleem' zorgen. "Zolang schepen binnen de natuurlijke dimensies van de Waddenzee passen, is er ons inziens geen probleem", laat Hans Revier in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws weten.

"Dat wordt anders als vaargeulen op onnatuurlijk grote diepte worden gehouden of als havens ten koste van de Waddenzee worden uitgebreid om cruiseschepen binnen te laten. Maar dat is nu niet het geval."

UNESCO-werelderfgoedstatus

Over de werelderfgoedstatus van het Waddengebied maakt de belangenvereniging zich geen zorgen. "Cruiseschepen vormen geen gevaar voor de UNESCO-werelderfgoedstatus", schrijft Revier.

"Integendeel, de UNESCO-status trekt juist cruiseschepen aan. Dat zijn vaak kleinere schepen (riviercruiseschepen, red), gecharterd door het blad National Geographic, om deelnemers kennis te laten maken met de natuurlijk waarden van de Waddenzee en de cultuurhistorie van het kustgebied."