KPN plaatst extra zendmasten om bereikbaarheid Noordkop te verbeteren

PETTEN - KPN gaat extra zendmasten in de Noordkop plaatsen om zo de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Dat heeft de telefoonprovider toegezegd aan NH Nieuws na eerdere berichtgeving over de 'dramatisch slechte verbinding'.

"KPN is op dit moment op zoek naar geschikte locaties voor het plaatsen van nieuwe antenne-installaties", meldt de telefoonprovider per e-mail, "om zodoende de mobiele bereikbaarheid in Petten, Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug te verbeteren. Aangezien dat recent is gestart kunnen we er verder nog niets over zeggen."

NH Nieuws liet afgelopen weekend in een reportage zien hoe slecht de telefoonverbinding in Petten is. Het kan verstrekkende gevolgen hebben, want ook alarmnummer 112 is soms niet bereikbaar. Inwoners maken zich zorgen.

"Ik heb zelf een dochter en zij is hartpatiënt", zei Angeline de Boorder. "Dat gaat goed, maar het kan ook in één keer omdraaien en dan heb ik hulp nodig. Als ik 112 niet snel genoeg kan bereiken, dan zou ze eraan kunnen overlijden."

Het is nog niet bekend op welke termijn de telefoonverbinding in de regio gaat verbeteren.