Man en hond gewond bij steekpartij in Den Helder

DEN HELDER - Bij een steekpartij op het Eyserhof in Den Helder zijn vandaag een man en een hond gewond geraakt. Drie mensen zijn aangehouden.

Een buurtbewoner en een hondeneigenaar hadden rond het middaguur voor een woning ruzie met elkaar. Er ontstond een worsteling waarbij een mes is gebruikt, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Omstanders aangehouden

Bij de worsteling raakten de buurtbewoner en de hond gewond. De man is aangehouden en meegenomen naar het ziekenhuis. De hond is ter plekke behandeld. Twee omstanders die zich bemoeiden met de ruzie zijn ook aangehouden.

Over de ernst van de verwondingen van beide slachtoffers is niet bekend. Waarom de twee mannen slaags met elkaar raakten, is ook nog onduidelijk.