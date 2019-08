Vrachtwagenfans onthullen geslacht van baby op bijzondere manier

WORMER - Het is een spannend moment: uitvinden of je ongeboren baby een jongetje of een meisje wordt. Sommige stellen pakken die onthulling groots aan met een zogeheten gender reveal party, waar ze bijvoorbeeld een taart aansnijden met roze of blauwe vulling. Joey en zijn vriendin Moniek uit Wormer vonden dat een beetje afgezaagd en gooiden het over een hele andere boeg.

Joey is in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur en vond het een leuk idee om een truck een rol te laten spelen in de onthulling van het geslacht. "Ik heb bij een bedrijf gewerkt dat wel eens eerder een blauwe of roze vrachtwagen had gestuurd bij gender reveal party's. Toen dacht ik: 'hey, dat is misschien wel leuk voor ons!'"

En zo geschiedde. Joey en Moniek stuurden, zonder zelf te weten wat het geslacht was, een foto van de echo naar het bedrijf. Gistermiddag kwam op de afgesproken tijd een opvallende vrachtwagen al toeterend de straat inrijden. "Een heel leuk moment!", aldus een enthousiaste Joey.

Benieuwd naar het geslacht? Bekijk de video!



Joey en Moniek, die al zoontje Lucas hebben, zijn dolblij met de onthulling. "Het leuke was dat ook sommige buren naar buiten kwamen, om te zien wat er toch aan de hand was. We hadden ook nog wat mensen uitgenodigd en iedereen vond het mooi."

Het kindje van het stel wordt halverwege december verwacht.