Man (24) overleden na val van dakterras in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 24-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden na een val van een dakterras van een woning aan de Lindengracht in Amsterdam.

Dat laat de politie weten. Omdat er geen getuigen van de val waren, werd zijn lichaam pas een dag later gevonden op het Karthuizersplantsoen.

Lees ook: 24-jarige man overleden na val met fiets bij metro



Volgens een politiewoordvoerder was de man onder invloed. "Hij heeft hoogstwaarschijnlijk een misstap gemaakt toen hij door het dakluik naar beneden wilde gaan", zegt de woordvoerder tegen AT5.