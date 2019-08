Hongaarse dakloze verdronk niet tijdens Canal Parade

AMSTERDAM - De 49-jarige Hongaarse man die gisteren dood werd gevonden in het water van de Korte Prinsengracht, is niet tijdens de Canal Parade verdronken. Dat blijkt volgens de politie uit onderzoek.

Het lichaam werd gisterochtend in het water gevonden waar een dag eerder de vaarroute van de Canal Parade eindigde. Volgens de politie leidde de man een zwervend bestaan, maar was de Korte Prinsengracht wel een plek waar hij veelvuldig verbleef.

De politie gaat ervanuit dat de man onwel werd en toen in het water is gevallen. Of dat voor of na de Canal Parade is gebeurd, weet de politie niet. Wel staat volgens een woordvoerder vast dat het niet tijdens de botenparade is gebeurd.