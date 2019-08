Politie staat voor raadsel na opvissen scooters uit water in Zaandam

ZAANDAM - Duikers hebben vannacht twee scooters uit het water aan De Steven in Zaandam gehaald. Dat gebeurde nadat een bezorgde omwonende melding had gemaakt van een drenkeling. Hoe de scooters daar terecht zijn gekomen is voor de politie nog een raadsel.

De hulpdiensten werden rond 2.00 uur gebeld. Volgens een getuige hoorde een omwonende dat er een scooter werd gestart en er gas werd gegeven. De bewoner hoorde vervolgens een plons. Hij ging kijken, zag de scooter zinken en belde 112.

Toen duikers van de brandweer er waren, kwam de scooter naar boven drijven. De duikers visten vervolgens nog een scooter zonder kenteken en een fiets op uit het water. Een drenkeling werd niet gevonden.

Vraagtekens

De politie heeft geprobeerd contact op te nemen met de eigenaar van de scooter die boven kwam drijven. Dat is nog niet gelukt.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. "Als de scooter per ongeluk in het water was beland, zou je verwachten dat iemand er bij zou blijven staan", aldus een woordvoerder van de politie.