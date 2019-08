Rivierkreeft-plaag in Grootebroek: "Je kunt 's avonds niet meer over straat."

GROOTEBROEK - De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt voor grote overlast in Grootebroek. Het probleem is zelfs zo groot, dat inwoners 's avonds niet meer normaal over straat kunnen. "Ze staan met hun scharen omhoog en kunnen honden gewoon pakken", vertelt bewoonster Chicka van der Meer. "Met slippers aan over straat zit er niet meer bij."

"Ik gril er helemaal van. Ze lopen hier met dertig tot veertig stuks over straat. Ik kan mijn hond niet meer rustig uitlaten en mijn vriendin had ze zelfs in haar tuin", vertelt Van der Meer. Zij wandelt vaak langs de Stedebroecerweg, waar ze vaak schrikt van de vele rivierkreeften die hier rondlopen.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk hier de beelden van de kreeften in de greppel aan de Stedebroecerweg:



Oorsprong

De Amerikaanse rivierkreeft is inmiddels een bekend fenomeen in de Nederlandse wateren. De exoot werd voor het eerst gesignaleerd in 1985 en heeft zich sindsdien goed aangepast aan de omstandigheden in ons kikkerlandje. De kreeft heeft hier nauwelijks natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich daardoor razendsnel.



'Natuurlijk fenomeen'

Van der Meer ziet graag dat dat de gemeente actie onderneemt tegen de rivierkreeft. Ze vroeg om maatregelen, maar de gemeente wil niets doen. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het namelijk om een 'natuurlijk fenomeen'. Pas als het een plaag-vorm gaat aannemen, kan de ongediertebestrijding worden gebeld om langs te komen.

Allang een plaag

Volgens Van der Meer is het echter allang al een plaag. "De gemeente heeft denk ik niet door dat ze al zoveel overlast geven. Ze jongen maar aan. Ze staan met hun scharen omhoog en kunnen honden of mensen gewoon pakken. Ook de kades vreten ze kapot en ze richten schade aan aan de oevers."

Lees ook: Amerikaanse rivierkreeften marcheren in de straten van Hoofddorp: "Heel gave beesten"

De gemeente wees Van der Meer door naar Hoogheemraadschap. Ze hoopt daar meer hulp te krijgen. "Ik vind het heel erg vies dus ik hoop dat het probleem wel kan worden opgelost."

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws vorig jaar maakte over de Amerikaanse rivierkreeft in het Oosterdel-gebied bij Broek op Langedijk: