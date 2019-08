Beroofde pakketbezorger Assendelft ook mishandeld

ASSENDELFT - De pakketbezorger die gisterenmiddag in Assendelft in de val werd gelokt en werd beroofd van zijn bestelbus met inhoud, is ook mishandeld.

Dat meldt de politie vandaag. Onder het mom van een af te leveren bestelling werd de pakketbezorger naar het Vertrekspoor in Assendelft gelokt. Daar aangekomen werd hij mishandeld, waarna de drie verdachten er in zijn bestelbus vandoor gingen.

Het drietal reed richting de Kreekrijklaan, liet de bestelbus daar achter en stapte over in een personenauto. Oplettende getuigen vertrouwden het niet en gaven de kentekens door aan de politie.

Vluchtauto gespot

Met succes, want niet veel later werd de vluchtauto gespot op de snelweg richting Amsterdam. Ook daar schoot een alerte getuige de politie te hulp: hij kon de politie vertellen dat de verdachten bij een woning in de Houtrijkstraat naar binnen waren gegaan.

Nadat de straat was afgezet, is de politie naar binnen gegaan en heeft de drie mannen aangehouden. Het gaat om twee Amsterdammers (19 en 21) en een man uit Spijkenisse (18). Ze zijn verhoord en zitten nog vast.