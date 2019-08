Nieuwe ingang voor station Zaandam

ZAANDAM - Vanaf vandaag moeten Zaanse treinreizigers op een andere manier het station in. De nieuwe ingang van de spooroverbouwing is geopend, waardoor de oude entree - aan de centrumkant - nu dicht is.

Vanochtend werd de laatste hand gelegd aan het klaarmaken van de nieuwe ingang. De ramen werden nog gauw gelapt en om 10.00 uur gingen de hekken weg en werd de spooroverbouwing officieel in gebruik genomen. De stationshal en de perrons zijn nu alleen nog te bereiken via deze nieuwe ingang.

Eindresultaat

Volgens de gemeente Zaanstad is de opening van deze entree een 'grote stap naar het eindresultaat'. Aan het eind van dit jaar moet de hele stationshal gemoderniseerd zijn. Ook moeten dan de spooroverbouwing met de nieuwe winkels en de nieuwe stalling voor 1.400 fietsen klaar zijn.