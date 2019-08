Fietser gewond bij aanrijding met vrachtwagen in Uithoorn

UITHOORN - Bij een ongeluk op de Amsterdamseweg in Uithoorn is een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is aangereden door een vrachtwagen.

De fietser is naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Een traumahelikopter landde nabij de plek van het ongeval. Over de toestand van de fietser is niets bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet duidelijk.