LIVE: NH Nieuws was vanmiddag bij de jaarlijkse Landbouwshow in Opmeer

OPMEER - Ouderwets kijken bij de koeien en tractoren, of vernieuwend spieken bij het fenomeen horseboarden? NH Nieuws is er dit jaar weer bij geweest op de inmiddels 110de editie van de Landbouwshow in Opmeer. Bekijk hier onze live uitzending terug.

Ook dit jaar trekken er weer duizenden bezoekers richting het evenemententerrein de Weyver in Opmeer. De commissaris van de koning Arthur van Dijk opende de show vanochtend met een toespraak. De rest van de dag staat onder meer in het teken van paraderen in klederdracht, de vee naar de keuring brengen en dressuurrijder Theo Hanzon in actie aanschouwen.

Bekijk hier de live uitzending van vanmiddag 13.00 uur:



We lopen een rondje over het terrein, spreken verschillende experts en besteden speciaal aandacht aan het grappige fenomeen dat horseboarden heet. Mannen en vrouwen die op een 'mountainboard' met een touw achter een paard aan rollen? Dat moet een spektakel zijn!