Lichaam in gracht Hoorn is onwel geworden 80-jarige vrouw

HOORN - De overleden vrouw die gisteren werd gevonden in de Vollerswaal is een 80-jarige vrouw uit Hoorn. Het hoogbejaarde slachtoffer raakte onwel en is toen in het water gevallen.

Haar lichaam werd gistermiddag gevonden door buurtbewoners. Zij belden de politie, die met duikers en een forensisch team onderzoek hebben gedaan.

Een politiewoordvoerder laat vandaag weten dat de Hoornse op de kade onwel is geworden en daarna in het water is gevallen. "Een triest ongeluk."

De familie van het 80-jarige slachtoffer is op de hoogte gebracht.