VIDEO: Nietsvermoedende vriendinnen beslopen door naakte man: "Schrok me kapot"

HAARLEM - Romana Wiegman en een vriendin schrokken zich te pletter, toen ze afgelopen weekend na een avond stappen werden beslopen door een naakte man in het Haarlemse Florapark. Ze wist het bizarre tafereel toevallig op camera vast te leggen.

"We gaan altijd na het uitgaan nog even ergens zitten om een beetje te kletsen", zegt Romana tegen NH Nieuws. "Ik maakte toevallig een filmpje en zag op mijn scherm ineens twee benen achter een boom. Ik dacht eerst dat ik het verkeerd zag, maar daarna besefte ik dat deze man nog naakt was ook."

Het filmpje lijkt een scène uit een horrorfilm: een naakte man verschijnt vanuit het niets van achter een boom in het park waar de dames van 22 en 23 jaar zitten.

Bekijk hieronder de video



Gillen

Bij het zien van de man slaakten de dames een flinke gil, waarna de potloodventer het op een lopen zette. "Ik schrok me kapot. Ook als hij kleding aan had gehad was ik flink geschrokken, maar hij was nog naakt ook."