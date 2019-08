Oplichter in rolstoel belazert Gooise winkels met 'terugbreng-truc'

BUSSUM - Een jonge man in een rolstoel heeft meerdere winkels in en rond Bussum proberen op te lichten door een product terug te brengen dat hij helemaal niet gekocht had. Winkelmedewerkers waarschuwen op Facebook voor de man en zijn slinkse methodes.

"Een paar dagen geleden is er bij ons in de winkel een man in een rolstoel binnen gekomen. Deze man had een product meegenomen uit de andere kant van de winkel en zei dat hij dit terug wilde brengen omdat hij het niet goed vond", schrijft een medewerkster van een dierenwinkel in Bussum.

Geen bonnetje

"Hij had geen bonnetje mee, want die was zogenaamd helemaal doorweekt geraakt door de regen. Het product het zelfs nog de label en de sticker eraan. In ons systeem was ook niet te vinden dat het rond die tijd verkocht was." De winkelbedienden trappen er niet in en de man is zonder geld de winkel uit gegaan.

De oplichter zou vervolgens naar de Hema zijn gegaan en hetzelfde trucje nog eens hebben geprobeerd. Hier lukte het de man wel. Onder het bericht reageren meerdere winkeliers bij wie het verhaal toch wel erg bekend voorkomt. Zou zou hij ook al gesignaleerd zijn bij diverse supermarkten in de omgeving.