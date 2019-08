AZ velt Fortuna binnen zeven minuten in de tweede helft

ALKMAAR - De eerste competitiewedstrijd van AZ tegen Fortuna Sittard kende een aardige start van AZ, maar was daarna weinig enerverend tot de rust. In de tweede helft maakte AZ binnen zeven minuten drie goals. Daarmee werd een eind gemaakt aan elk aspiratie die Fortuna kon hebben. Kort voor tijd werd het nog 4-0. De Alkmaarse doepunten kwamen op naam van Ron Vlaar, Oussama Idrissi, Myron Boadu en Yukinari Sugawara.

AZ startte zonder aanvoerder Guus Til, die op het punt staat een contract te tekenen bij Spartak Moskou. Ook rechtsback Jonas Svensson ontbrak omdat hij niet fit was. Daardoor mocht de 19-jarige Japanse aanwinst van AZ, Sugawara, zijn eredivisiedebuut maken.

AZ kende een prima openingsfase, waarbij Fortuna werd teruggedrongen en als de Limburgers al de bal hadden dan duurde dat nooit lang.

De Alkmaarders kregen via Frederik Midtsjø, Owen Wijndal, Idrissi en Boadu een paar aardige kansen, maar iedere keer greep keeper Alexei Koselev goed in.

In de twaalfde minuut zorgden supporters van beide ploegen voor een kippenvel momentje met een staande ovatie als eerbetoon aan Fernando Ricksen, die lijdt aan de ongeneeslijke ziekte ALS. Ricksen speelde in het verleden voor zowel AZ als Fortuna Sittard.

Pas na ruim een kwartier kwam Fortuna een keer in de richting van het doel van Marco Bizot, maar die had geen enkele moeite met het rollertje van Michael Pinto.

Na twintig minuten werd het spel rommeliger. Fortuna speelde alleen om te overleven en met 0-0 terug te kunnen naar Sittard en AZ kwam er nauwelijk nog doorheen. In de extra tijd stoomde Fortuna plotseling met vier spelers op tegen twee verdedigers, maar dat werd niet uitgespeeld zodat de ploegen met 0-0 gingen rusten.

Eindelijk doelpunten

Nadat de keeper van de Limburgers schoten van Ouwejan en Midtsjø nog kon pareren, kwam AZ in de 53 minuut met het nodige geluk op 1-0. Uit de kluts ging de bal via het lichaam van Vlaar in het doel.

Daarmee was het verzet van Fortuna gebroken. Twee minuten later ging Mark Diemers in de fout op eigen helft. Boadu kreeg de bal bijna in de voeten gespeeld. Hij kon afgeven op Idrissi die met een diagonaal schot de 2-0 op het bord zette.

Zes minuten na het eerste doelpunt zorgde Stengs er met een steekpass voor dat Boadu vrij voor Koselev kwam en die schoot overtuigend de 3-0 binnen.

AZ deed het daarna even wat rustiger aan, maar met het invallen van Druijff, Clasie en Reijnders zette AZ nog een keer aan. Zes minuten voor tijd resulteerde dat in de eerste eredivisietreffer van Sugawara.

AZ staat door de 4-0 overwinning samen met Heerenveen op de eerste plaats van de eredivisie na de eerste speelronde.

"Teun Koopmeiners is de nieuwe aanvoerder"

Opvallend was de aanvoerdersband die om de arm van Teun Koopmeiners zat. Trainer Arne Slot bevestigde na de wedstrijd dat hij in opvolging van Guus Til de nieuwe aanvoerder van de Alkmaarders is. "Teun Koopmeiners is de nieuwe aanvoerder, hij heeft de afgelopen twee jaar veel geleerd hier bij AZ en heeft deze stap verdiend." Bekijk hieronder het gehele interview met Arne Slot.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Vlaar, Wuytens (Reijnders/76), Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Ouwejan; Stengs, Boadu (Druijf/64), Idrissi (Clasie/64)

Opstelling Fortuna Sittard: Koselev; Passlack, Ninaj, Amiot, Pinto; Diemers, Smeets, Carbonell (Essers/72), Ugur (Ioannidis/66); Damashkan, Karjalainen (Zeka/67)

