Lichaam in Amsterdamse gracht is van 49-jarige Hongaarse man

AMSTERDAM - Het lichaam dat de politie vanmorgen aantrof in een Amsterdamse gracht is van een 49-jarige Hongaarse man. Het slachtoffer had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Dat meldt de politie vanavond nadat er onderzoek is gedaan naar het aangetroffen lichaam. De Korte Prinsengracht, waar het stoffelijk overschot vanmorgen rond 09.00 uur werd aangetroffen, ligt aan het einde van de vaarroute van de Canal Parade.

Verder onderzoek moet uitwijzen hoelang het slachtoffer al in het water lag. Een woordvoerder kan nog niets zeggen over een eventueel verband met de Canal Parade.