PvdA-raadslid demonstreert in boerka tijdens Amsterdamse Canal Parade

AMSTERDAM - Een opvallend protest gisteren tijdens de Canal Parade in Amsterdam. In boerka's in alle kleuren van de regenboog werd geprotesteerd tegen het boerkaverbod, dat op 1 augustus is ingegaan. Een van de personen in de boerka's blijkt PvdA-raadslid Hendrik Jan Biemond te zijn.

'No human is free until we are all free', is te lezen op een van de bordjes die de protesterende boerkadragers vasthebben. Op het bordje van de persoon die een gele boerka draagt, staat: 'Burqa queens'.

Boerkadrager

"Ons raadslid Hendrik Jan Biemond was gisteren de gele burqa queen", onthult de PvdA Amsterdam op Twitter de identiteit van deze boerkadrager. In de tweet staat verder dat vrijheid voor de PvdA Amsterdam betekent "dat je mag zijn wie je bent en dus ook mag dragen wat je wilt".

Tegen De Telegraaf zegt Biemond niets met de boerka te hebben, maar wel tegen het verbod te zijn, omdat hij vindt dat mensen de vrijheid moeten hebben om aan te doen wat ze willen.

Enkele raadsleden hebben op Twitter inmiddels gereageerd op de protestactie, onder wie Annabel Nanninga van Forum van Democratie, die niet te spreken is over de actie. "Wauw. Een Pvda-raadslid van uw hoofdstad loopt op de Pride rond in boerka want 'vrijheid'. Joe", tweet ze.