Gooise dierenambulance helpt in Utrecht: 'Kat voerde urenlange doodstrijd omdat niemand opneemt'

NOORD-HOLLAND - In Utrecht zou het Huisdierenmeldpunt nauwelijks reageren op meldingen van dieren in nood. Hierdoor hebben al meerdere dieren veel te lang moeten lijden of zijn zelfs onnodig dood gegaan. Na een noodoproep heeft de Dierenambulance Gooi en vechtstreek aangeboden om de komende tijd bij te springen in de regio.

"Afgelopen februari begonnen er bij ons telefoontjes binnen te komen over de regio van het huisdierenmeldpunt Utrecht, dat ze niemand te pakken kregen, dat er niet gereden werd of dat mensen niet geholpen werden en heel naar te woord gestaan", schrijft Dierenambulance de Ronde Venen-Amstelland op Facebook.

Sinds maart is Ronde Venen-Amstelland meerdere malen op pad gegaan voor het huisdierenmeldpunt Utrecht. "Zij belde met de vraag of wij een melding konden rijden en wij zijn gegaan. Het betrof een hond die was dood gereden bij Kockengen en de eigenaar stond al anderhalf uur bij zijn dode hond aan de kant van de weg." Een paar weken later werden ze gebeld voor een zwaan in nood en ook daarna is de dierenambulance nog meerdere malen uitgereden richting Utrecht.

Hulp vanuit 't Gooi

Inmiddels is de situatie zo erg dat het Utrechtse meldpunt heeft aangegeven alleen nog bij de zwaarste problemen uit te kunnen rijden. Ronde Venen-Amstelland heeft daarom de hulp gevraagd van dierenambulance Gooi en vechtstreek. Zij hebben toegezegd daar waar nodig te kunnen helpen, mits er voldoende bezetting is op dat moment.

"In de afgelopen maanden namen de telefoontjes bij ons toe over het huisdierenmeldpunt, we kregen zelfs meldingen binnen waarbij aangereden dieren lagen te lijden en het huisdierenmeldpunt herhaaldelijk de telefoon niet opnam", vervolgt Ronde Venen-Amstelland op Facebook. "Het zijn ook zeer schrijnende gevallen zoals van een kat die na aanrijding anderhalf uur een doodstrijd heeft moeten leveren omdat het Huisdierenmeldpunt de telefoon niet op nam."