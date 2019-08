Schattig: veulentje krijgt dagelijks bezoek van knuffelkonijn

VENHUIZEN - Een bijzondere vriendschap bij Stal 't Vijzeltje in Venhuizen: het konijn van de buren komt regelmatig op bezoek bij de paarden van Claudia Vijselaar. Het beestje is vooral dol op veulentje Jitske. "Die vindt het heerlijk om geknuffeld te worden en het maakt haar niet uit door wie."

Zodra Jitske, een vier maanden oude Barock Pinto, gaat liggen, hupst het konijn naar haar toe. Ze klimt op het paard of springt heen en weer over en rond haar hoofd. Ze vindt het allemaal wel best. "Haar moeder moest er in het begin aan wennen, maar inmiddels is ook zij gewend aan het bijzondere gezelschap", vertelt Jitskes eigenaar Claudia.

Het konijn is van de buren en heeft daar een riante ren. Toch is dat niet voldoende voor het beestje. Zodra hij zijn kans schoon ziet, gaat hij er dus vandoor. En altijd naar Claudia's paarden. Ook al is het konijn veel kleiner dan de paarden, bang is hij totaal niet. Hij eet zelfs een hapje mee met de edele dieren.