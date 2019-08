Lichaam gevonden in gracht Hoorn: straat afgezet

HOORN - In het water langs de Vollerswaal in Hoorn is vanmiddag een stoffelijk overschot aangetroffen.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws. Behalve de politie zijn ook brandweerduikers en forensisch experts ter plaatse.

Volgens een getuige gaat het om het lichaam van een vrouw. "De hele straat is afgezet, en langs de waterkant staan zwarte schermen", laat hij weten. "Ze zijn nu een tent aan het opbouwen."