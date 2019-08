Auto slaat om na botsing in Zaandamse woonwijk

ZAANDAM - Een automobilist is vanochtend met de schrik vrijgekomen toen hij in Zaandam op een geparkeerde auto botste en zijn auto daarna omsloeg.

Dat gebeurde rond 11.45 uur in de Heinsiusstraat, in de wijk Poelenburg. De bestuurder verklaarde tegenover de politie dat hij bij een uitwijkmanoeuvre de controle over het stuur verloor, en daardoor tegen een geparkeerde auto botste.

Beide auto's zijn door de botsing flink beschadigd. De bestuurder van de omgeslagen auto kon het voertuig echter zonder kleerscheuren verlaten. De geparkeerde auto is door een berger opgehaald.