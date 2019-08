Aanhoudingen voor aanranding en mishandeling tijdens Dorpsfeest Santpoort

SANTPOORT-ZUID - Nu het Dorpsfeest Santpoort (in de volksmond ook bekend als Santpoortse Feestweek) erop zit, is het voor de politie tijd om de balans op te maken. Hoewel de sfeer 'ondanks de drukte vaak tot het einde goed bleef', zijn er wel enkele aanhoudingen verricht. Zo werd er iemand opgepakt voor mishandeling en sloegen agenten iemand in de boeien op verdenking van aanranding.

In de meeste gevallen kon de politie IJmond ongeregeldheden eigenhandig afhandelen. In een enkel geval was er versterking van buitenaf nodig. Dat was bijvoorbeeld het geval toen er in de nacht van woensdag op donderdag een 'flinke vechtpartij binnen de familiaire sfeer' plaatsvond. Een van die vechtersbazen werd opgepakt op verdenking van mishandeling. Naar de rol van de andere betrokkenen doet de politie nog onderzoek.

Diezelfde avond werd ook een 55-jarige man aangehouden op verdenking van aanranding. Hij had die avond een 55-jarige vrouw een tik op haar billen gegeven, waarna de vrouw zich omdraaide, de man een klap verkocht en het voorval meldde bij de politie. De aangehouden man is inmiddels weer op vrije voeten, zo laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. Een derde verdachte werd aangehouden voor het bezit van een nepvuurwapen.

Terreinverbod en gebiedsverbod

Behalve met deze misdrijven hebben particulier ingehuurde beveiligers gedurende de hele week meerdere kleine opstootjes in de kiem gesmoord. In de meeste gevallen hebben de branieschoppers een terreinverbod gekregen. Eén van de 22 personen met een terreinverbod lapte dat verbod later in de week aan z'n laars, werd betrapt en kreeg daarom door de burgemeester een gebiedsverbod met dwangsom opgelegd.

Verder heeft de politie opgetreden tegen de handel in lachgas: hoewel het gebruik niet verboden is, heeft de politie geprobeerd de handel te dwarsbomen door een cilinder in beslag te nemen. Verder zijn 26 bekeuringen uitgeschreven aan minderjarigen voor die alcoholische versnaperingen nuttigden, en kan ook een onbekend aantal wildplassers een bekeuring tegemoetzien.