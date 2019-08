Twee doden bij ongeluk Westeinderplassen: man (32) aangehouden

AALSMEER - Twee van de drie inzittenden van een auto die gisterochtend de Westeinderplassen in Aalsmeer inreed, zijn in het ziekenhuis overleden. Een man die de auto na het ongeluk op eigen kracht kon verlaten, is aangehouden.

De slachtoffers zijn een 34-jarige Poolse vrouw en een Poolse man wiens leeftijd nog moet worden vastgesteld. De aangehouden man is een Pool van 32 jaar oud.

De auto reed reed rond 6.15 vanaf de Herenweg in Leimuiden (Zuid-Holland) door onbekende oorzaak de Westeinderplassen (Aalsmeer, Noord-Holland) in. Agenten en brandweerduikers doken het water in om de twee slachtoffers uit de auto te halen, waarna beiden werden gereanimeerd en voor behandeling naar het ziekenhuis werden gebracht.

Daar zijn ze in de loop van de dag overleden. De 32-jarige overlevende wordt door de politie op het bureau verhoord. Of hij achter het stuur zat, is niet bekend.