Twee auto's door brand verwoest in Heerhugowaard: 'doffe klap' gehoord

HEERHUGOWAARD - Twee geparkeerde auto's zijn vannacht in Heerhugowaard door brand verwoest. Of er sprake is van brandstichting wordt onderzocht.

Bewoners van de Rudbeckialaan hoorden rond 23.00 uur een 'doffe klap'. Niet veel later brak er brand uit, en trokken ze aan de bel bij de hulpdiensten.

Toen de brandweer aankwam, bleken twee achter elkaar geparkeerde auto's in brand te staan. Nadat het vuur was geblust, heeft de politie getuigenverklaringen opgenomen. Beide auto's rijp voor de sloop.

Tweede autobrand dit weekend

Eerder dit weekend bluste de brandweer ook al een autobrand aan de Keerkring, zo'n vier kilometer verderop. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging daar een auto in vlammen op. Een auto ernaast raakte zwaarbeschadigd door de vlammen.