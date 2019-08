Fietsster gewond bij aanrijding in centrum Hilversum

HILVERSUM - Een fietsster is gisteravond in het centrum van Hilversum gewond geraakt toen ze werd aangereden.

Het ging mis toen de vrouw rond 23.00 uur het kruispunt van de Vaartweg met de Brinkweg overstak. De vrouw werd door de auto geraakt, kwam hard ten val en liep daarbij een hoofdwond op.

Na eerste zorg ter plaatse is de vrouw per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Of de politie inmiddels met de automobilist heeft gesproken, is niet bekend.