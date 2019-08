Danny speelde Pokémon Go om van zijn onrust af te komen maar ontdekte een community

HOORN - In Hoorn spelen zo'n 600 mensen actief Pokémon Go. Eén van hen is Danny, die door medicatie die hij in het verleden slikte erg onrustig werd en het spel gebruikte om iets te doen te hebben tijdens zijn rondjes lopen.

"Pokémon kende ik helemaal niet", vertelt Danny Bosch, die sinds 2016 Pokémon Go speelt en nu met een groep van zo'n twintig man door Hoorn loopt op zoek naar Pokémons. "Ik zag wel eens dat mijn kinderen naar een tekenfilm aan het kijken waren op televisie. Dat was het enige wat ik van Pokémon wist. Eigenlijk verder niks"

Gejaagd gevoel

Een heftige bijwerking van een medicijn zorgde bij Danny voor een gejaagd gevoel. Rondjes lopen bracht verlichting, maar had ook een nadeel. "Dat werd saai", vertelt hij. "Toen hebben mijn kinderen gezegd: 'papa er is een app, dan kun je leuke dingen doen onderweg'. Dus ik heb die app gedownload en toen hebben we met z'n drieën een rondje gelopen. En toen zag ik dat beeld. Ik dacht: dan heb ik in ieder geval wat te doen onderweg."

Lees ook: Internationaal Pokémon GO evenement mogelijk naar Hoorn in 2020

Het virtuele spel valt zo erg in de smaak bij Danny dat hij het blijft spelen, ook nadat hij gestopt is met zijn medicijnen. "Je hebt leuke gesprekken met mensen die je tegenkomt, mede Pokémon Go spelers", noemt Danny als één van de redenen voor zijn enthousiasme. "En er is ook iets te vangen, iets te bereiken. Dat maakt ook dat je het volhoudt."

De Pokémon Go groep uit Hoorn heeft onlangs een aanvraag gedaan om een internationaal Pokémon Go evenement naar Hoorn te halen. Danny is één van de initiatiefnemers en hij hoopt dat de geschiedenis van de stad, de bereikbaarheid en de goede internetverbinding de organisatoren over de streep halen. Mocht dat lukken dan kunnen er in 2020 wel 20.000 mensen door Hoorn jagen naar Pokémon.