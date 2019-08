Ajax speelt gelijk in de seizoensopener tegen Vitesse

ARNHEM - Ajax is er voor het derde jaar op rij niet in geslaagd om de openingswedstrijd van het seizoen te winnen. In Arnhem eindigde het duel met Vitesse in 2-2. Het is te hopen voor Ajax dat Donny van de Beek niet naar Real Madrid vertrekt. Hij was de beste man bij de Amsterdamers, kreeg veel scoringskansen en zorgde in de eerste helft voor de 1-1. Na de rust gaf hij de assist bij de 2-2 van Dusan Tadic.

Ajax begon aan het duel tegen Vitesse met Schuurs en Martínez in het centrum van de verdediging. Daley Blind startte op het middenveld met Razvan Marin en Donny van de Beek. Kasper Dolberg startte in de spits. Lasse Schöne zat op de bank, waarschijnlijk voor het laatst, want hij vertrekt naar Genua.

Donny van de Beek was in de derde minuut al dicht bij een treffer. Hoewel Ajax duidelijk een overwicht had kwam Vitesse na dertien minuten spelen op voorsprong. Een schot van Matús Bero ging ongelukkig via de voet van Perr Schuurs achter keeper Andre Onana.

Na twintig minuten spelen had Ajax een ijzersterke periode met veel kansen. Donny van de Beek was een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Daley Blind schoot uit de tweede lijn op de lat en ook daarbij werd de rebound door Van de Beek ingeschoten, maar keeper Remko Pasveer voorkwam een doelpunt.

Na een half uur spelen had Pasveer geen antwoord toen Van de Beek op aangeven van Ziyech de 1-1 binnen schoot.

Zie hier de goal van Donny van de Beek. #vitaja https://t.co/LB7EtyZlOK — Ajax Showtime (@Ajaxshowtimecom) August 3, 2019

Meteen na zijn doelpunt klonk het "Nog een jaar, Donny nog een jaar" vanuit het uitvak op de welbekende melodie.

🎶 "Donny nog een jaar, nog een jaar, Doooonny nog een jaar!" 🎶 #vitaja pic.twitter.com/m0ztkUEKGu — Emile van de Sande (@EmilevdSande) August 3, 2019

Na de gelijkmaker kwam Vitesse er nauwelijks nog uit en kreeg Van de Beek nog een goede kopkans om Ajax op voorsprong te zetten.

Tweede helft

Nadat Van de Beek tien minuten na de rust knullig een vrije trap veroorzaakte, kon Riechedly Bazoer vanuit de voortzetting de bal achter Onana schieten voor de 2-1.

Kort daarna had Ajax de gelijkmaker moeten scoren. Pasveer kon een schot van Ziyech nog net met de voet tegenhouden, maar Marin schoot de rebound van dichtbij over. De nieuweling speelde geen gelukkige wedstrijd, want kort daarna kreeg hij nog een scoringskans maar kopte hij de bal over.

Een kwartier voor tijd viel de 2-2 dan toch. Opnieuw was Van de Beek erbij betrokken. Hij was het die een steekpass gaf op Tadic, die op het randje van buitenspel de bal in het dak van de goal joeg. Nadat de VAR er nog eens naar gekeken had werd het doelpunt toegekend.

Vijf minuten voor tijd kwam Vitesse met tien man te staan nadat Bazoer zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Ajax probeerde in de resterende tijd en de in de vijf extra minuten wanhopig alsnog het winnende doelpunt te maken, maar dat lukte niet meer.

Lasse Schöne liep na afloop duidelijk geëmotioneerd naar de Ajax-fans om afscheid te nemen van hen.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Taliafico; Marin (Mazraoui/69), Van de Beek, Blind; Ziyech (Promes/69), Dolberg (Neres/82), Tadic

Opstelling Vitesse: Pasveer; Karavaev, Doekhi, Obispo, Clark; Bazoer, Serero (Musonda/79), Bero; Tannane (Gong/66), Matavz (Grot/61), Linssen