Hoofdcommissaris politie Amsterdam: "Pride was mooi en is heel goed verlopen"

AMSTERDAM - Hoofdcommissaris van de politie Amsterdam, Frank Paauw, kijkt met een tevreden gevoel terug op de Gay Pride-feesten.

Dat vertelde hij na de Canal Parade vanmiddag. "We hebben natuurlijk wel wat meldingen gehad, zoals gebruikelijk. Natuurlijk hadden we ook de mensen van We Reclaim our Pride, we hebben de situatie gehad met mensen die tegen het pedofielen bevrijdingsfront waren, maar dat is eigenlijk zonder gedoe verlopen."

Paauw stond zelf vandaag op de politieboot. "De sfeer was ook geweldig. Wat dat betreft zie je dat je helemaal wordt meegenomen in de geweldige vibe die er is. Ik denk dat het iets is dat uniek is na al die jaren. En ik moet zeggen dat ik me van het eerste moment tot het laatste moment echt vermaakt heb."

Hij prijst de organisatie van Gay Pride en de agenten die aan het werk waren. "We moeten natuurlijk nog wel de avond in. Maar zoals ik hier nu op terugkijk, en het is nog gaande, dan denk ik dat het tot nu toe een hele mooie en goed verlopen Pride is."