Schöne mogelijk voor het laatst op de bank bij Ajax tegen Vitesse

ARNHEM - Coach Erik ten Hag stuurt tegen Vitesse Perr Schuurs en Lisandro Martínez als centraal duo in het veld. Lasse Schöne, die op weg is naar Genua, zit nog wel op de bank. Kasper Dolberg start in de spits bij de Amsterdammers.

Nicolás Tagliafico staat in de basis. De Argentijn miste alle wedstrijden in de voorbereiding omdat hij later aansloot na zijn deelname aan de Copa América.

Joël Veltman krijgt als rechtsback de voorkeur boven Noussair Mazraoui. Aanwinst Quincy Promes moet nog genoegen nemen met een plaats op de bank.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Taliafico; Marin, Van de Beek, Blind; Ziyech, Dolberg, Tadic

Opstelling Vitesse: Pasveer; Karavaev, Doekhi, Obispo, Clark; Bazoer, Serero, Bero; Tannane, Matavz, Linssen

Lasse Schöne, die op weg is naar het Italiaanse Genua, zit mogelijk boor de laatste keer op de bank. Het is voor coach Ten Hag de vraag welk team hij na het sluiten van de transfermarkt over heeft. Na het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt staat Donny van de Beek nadrukkelijk in de belangstelling van Real Madrid en Manchester United zou zich hebben gemeld voor David Neres.