Gewonde bij botsing tussen camper en auto in Westerland

WESTERLAND - Op de N99 in Westerland is vandaag iemand gewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een camper.

Volgens getuigen was de botsing dusdanig hard dat de personenauto aan de andere kant van de weg terecht kwam.

De inzittenden van de camper zijn niet gewond geraakt, in de personenauto raakte iemand lichtgewond. Hoe deze persoon er aan toe is en of hij mee moest met de ambulance is niet duidelijk.