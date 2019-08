Mevrouw Reijers is met 105 de oudste van Den Helder: "Ik wil graag nog een poosje door!"

DEN HELDER - De Helderse mevrouw Reijers vierde vandaag haar 105e verjaardag en kreeg bezoek van loco-burgemeester Peter de Vrij. In het middelpunt van de belangstelling en als officiële 'stadoudste' ontving ze zijn felicitaties en cadeaus.

Stralend zat mevrouw Reijers in de goedgevulde huiskamer van haar dochter. De aandacht en aanwezigheid van haar familieleden vond ze duidelijk prachtig. "Ik vind het geweldig en zo fijn dat al mijn familie er is", vertelt ze. "Daar kan ik echt van genieten!"

Koninklijke post

Een verrassing kreeg ze gisteren al, toen een brief van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op de mat viel. Het koninklijk paar wenste haar een fantastische dag toe, en die kreeg ze. Mevrouw Reijers heeft haar hele leven in Den Helder gewoond en daarom kreeg ze van de loco-burgemeester een boek met daarin veel foto's van de stad. Daarbij was er een grote bos bloemen geregeld door de gemeente. Ondanks haar gehoorproblemen en slechte zicht liet ze duidelijk haar waardering blijken. "Ik ben overal mee tevreden, maar ik wil graag nog een poosje doorgaan", klinkt het positief. "Volgend jaar weer!"

Achterkleinzoon

Ook haar kleindochter en achterkleinzoon waren van de partij en zijn trots op de jarige. Daarbij vinden ze het heel bijzonder weer een verjaardag met haar te kunnen vieren. "De meesten halen het niet", zo zegt achterkleinzoon Daniël van Herrikhuijzen. "Maar grote kans daat we hier volgend jaar weer zitten."