Passagier GVB onder het glas bij ongeluk in Amstelveen

AMSTELVEEN - Een passagier van een GVB-bus (lijn 55) is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk aan de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen. Het slachtoffer was uit de bus gestapt en kreeg glas van de overkapping van het busstation over zich heen nadat de buschauffeur het bushokje raakte.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. De lijnbus stopte bij de halte en liet de passagier uitstappen. De buschauffeur wilde vervolgens weer de weg op draaien. Op dat moment kwam er echter een auto aan. De chauffeur moest uitwijken voor de automobilist en raakte daarbij het bushokje, zo meldt de politie.

Letsel

Het slachtoffer kreeg vervolgens het glas over zich heen. Hij of zij is nagekeken door ambulancemedewerkers. Het slachtoffer liep volgens de politie geen "serieus" letsel op, maar is wel voor de zekerheid in de huisartsenpost gecontroleerd.