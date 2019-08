Politie spoort verdachte op voor dumpen kitten in container Schagen

SCHAGEN - De politie heeft een man opgespoord die wordt verdacht van het dumpen van een kitten in een afvalcontainer in Schagen. Het dier van slechts een aantal weken oud werd donderdag uit de container aan de Korenmolen gered.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Een buurtbewoner belde donderdagmiddag de Dierenambulance, omdat hij gemiauw had gehoord in de container.

De kitten zat in een afgesloten vuilniszak en werd na een reddingsactie bevrijd. Het dier zat op zo'n twee meter diepte in de container. Doordat hij geluid maakte, konden vrijwilligers van de Dierenambulance en medewerkers van afvalbedrijf HVC het beestje vinden. Hij was vies, maar maakte het verder goed.

Het katertje is opgevangen door de dierenambulance.