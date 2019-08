Ontruimde supermarkt in Amstelveen weer open

AMSTELVEEN - De Albert Heijn aan de Maalderij in Amstelveen, waar gisteravond meerdere klanten onwel werden, is vandaag weer geopend. De supermarkt werd na 19.30 uur ontruimd toen sommige bezoekers last kregen van hun ogen en luchtwegen.

De Albert Heijn bleef de rest van de avond gesloten. Eerst was nog onduidelijk of de supermarkt vandaag weer open zou gaan.

Lees ook: Zes bezoekers van Albert Heijn in Amstelveen onwel: winkel ontruimd

Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. Bezoekers moesten hoesten en hadden last van prikkelende ogen. Een persoon moest naar het ziekenhuis en zes mensen werden in de ambulance nagekeken vanwege de klachten.

De brandweer kon geen gevaarlijke concentraties van een stof meten.