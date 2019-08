Conducteur gebeten en geslagen op station Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een conducteur van de Nederlandse Spoorwegen is gisteren ernstig mishandeld op het station van Heerhugowaard. Hij kreeg een stomp in gezicht en werd gebeten.

De conducteur wilde zijn trein laten vertrekken, toen hij zag dat een man de deuren openhield om een grote hoeveelheid spullen in te laden. De conducteur vroeg de man de deuren los te laten, maar dit weigerde hij.

Hierna liep de NS-medewerker naar de man toen, die nog met zijn hand de deur blokkeerde. De conducteur haalde deze weg, waarna de man met zijn vuist in zijn gezicht sloeg. Daarna beet de man de conducteur in zijn borst, zo meldt de politie.

De agressieve man ging er vervolgens vandoor, maar kon niet veel later in een andere trein worden aangehouden. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling. Hoe het nu met de conducteur gaat, is onbekend.