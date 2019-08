Alkmaarse seksbaas Koos Nool (84) overleden

ALKMAAR - Voormalig seksbaas Koos Nool is afgelopen woensdag op 84-jarige leeftijd overleden. Hij is in besloten kring gecremeerd. De Alkmaarder was met zijn aanpak jarenlang een voorbeeld voor veilige prostitutie, maar werd ook in verband gebracht met criminaliteit.

De seksbaas exploiteerde bijna veertig jaar lang prostitutieramen op de Achterdam in Alkmaar. In 1973 stapte hij het wereldje in. "Het bood me een mogelijkheid wat te verdienen. Dat is geen teleurstelling geweest", zei Nool in 2010 tegen NH Nieuws.

De Achterdam werd een voorbeeld voor gereguleerde prostitutie. Er was toezicht en zorg voor de prostituees. "Er zijn altijd mannen die proberen te profiteren van zo'n meisje. Onze taak en dat van de bewaking was om dat strikt gescheiden te houden van elkaar."

Hij begon met één meisje. Later kwam daar een vriendin van haar bij. In 2010 had Nool ruim 130 prostituees onder zijn hoede.

Nool raakte echter in de clinch met de gemeente. Om mensenhandel en overlast tegen te gaan, wilde de gemeente de ramen van Nool sluiten. Er volgde een juridische strijd die jarenlang duurde. De seksbaas wilde de dreigende sluiting niet afwachten en ging in 2010 met pensioen. Zijn dochter en schoonzoon namen het bedrijf over.

In 2011 moesten 92 ramen op de Achterdam definitief worden gesloten. Later dat jaar kreeg zijn bedrijf toch een nieuwe vergunning voor 34 ramen.

Crimineel geld

De panden op de Achterdam zouden zijn gekocht met crimineel geld, onder meer afkomstig van Cor van Hout. Het zou zelfs gaan om een deel van het losgeld dat werd betaald bij de ontvoering van Freddy Heineken in 1983.