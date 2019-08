LIVE: Mis vandaag niets van de Canal Parade

AMSTERDAM - Vandaag komt Pride Amsterdam tijdens de Canal Parade tot een hoogtepunt. De traditionele botenparade trekt mensen massaal naar de hoofdstad, waar de optocht door de grachten vaart.

Wil je niets missen van de Pride, maar heb je geen zin om tussen duizenden feestvierders te staan? Geen zorgen, NH Nieuws is er live bij! Kijk hier vanaf 12.40 uur naar onze uitzending vanuit Amsterdam, vanaf de boot en vanaf de kade.

NH Radio vaart tijdens de Canal Parade ook mee met een eigen boot. Om de LHBTI-community uit Noord-Holland goed in het zonnetje te zetten zijn deze week drie roze helden in de schijnwerper gezet: mensen die zich echt inzetten voor emancipatie in de regio. Dit zijn die helden.

Uitzending nog niet begonnen? Volg hieronder het de laatste Pride-updates van onze Amsterdamse collega's van AT5