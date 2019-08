Overleden Katharina maakt laatste rondje over haar geliefde Dappermarkt in Amsterdam

AMSTERDAM - 48 jaar lang ging er voor Katharina Delsum-Bemmett geen dag voorbij zonder een bezoekje aan de Dappermarkt, totdat zij vorige week donderdag op 73-jarige leeftijd overleed. Haar familie bracht haar vandaag voor de laatste keer, in de rouwwagen, naar de markt voor een laatste rondje.

"Dit was haar markt", vertelt haar zoon Stefan Delsum. "Zij heeft hier gewoon heel veel voetstappen liggen. Ik vond het daarom wel zo respectvol om haar op deze manier een laatste eer te bewijzen."

Altijd vrolijk

Katharina, op de markt ook wel bekend als Katja, was bekend bij veel marktkooplieden. "Ze kwam wel eens wat fruit kopen. Ze hield van een praatje, was altijd vrolijk. Ze was een goed mens met een goed hart", aldus fruitboer Salih El Idrissi.

Ook kwam Katharina vaak een patatje halen bij Vita de Vendt. "Je schrikt wel even, want ik zag er al een tijdje niet. Wel fijn dat ze zo toch langskomt voor een laatste groet." Kaasboer Marcel van Wijk sluit zich daarbij aan. "Ja prachtig, want het is toch een oude legende die verdwijnt van de markt."

Haar alles

Als Katharina naar de markt ging, reed zij altijd meerdere rondjes met haar scootmobiel. Delsum: "Het was haar uitlaatklep, haar meest geliefde bezigheid. De Dappermarkt was haar alles."

Vanmiddag reed zij in de rouwwagen de laatste keer langs de marktkooplui, die haar naar eigen zeggen enorm gaan missen. De Vendt: "Katharina, we houden van jou. Ik zal altijd aan je blijven denken."